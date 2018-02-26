Сон зверей: привычки, которые вас удивят

Как спят животные: привычки, которые вас удивят

Братья наши меньшие порой способны нас сильно удивить. Мир природы, кажется, изученный уже вдоль и поперек, до конца все еще не изведан.

Жирафы могут обходиться без сна в течение нескольких недель. Ученые полагают, что такая привычка помогает им не попасться в лапы хищников. Спят, кстати, жирафы, стоя. Так же проводят "тихий час" зебры, лошади и слоны.

А вот некоторые улитки, обитающие в пустынях, напротив, могут спать годами! Известна история, когда египетскую пустынную улитку, посчитав мертвой, поместили в музей. Четыре года посетители любовались экспонатом. А на пятый год пребывания за стеклом, улитка вдруг вылезла из раковины и спокойно поползла обследовать новую территорию.

Бедняги-акулы всю свою жизнь проводят в движении. Даже во время сна им приходится продолжать двигаться, чтобы кислород мог поступать через жабры. Так что выражение "спать на ходу" (вернее, на плаву) тут очень уместно. Мозг акулы спит, а она продолжает свое путешествие в недрах океана.

В отличие от акул, лягушки, когда впадают в спячку, совсем перестают дышать. Большая часть их тела замерзает, а жизнь в особенно важных органах поддерживается специальным веществом. Его лягушки синтезируют к началу холодов, напоминает оно некий спиртовой антифриз и циркулирует по неподвижному телу, не давая тканям повреждаться.

Хищники могут себе позволить даже спать на ходу, а вот остальным приходится быть начеку. Например, утки спят группами, а те птицы, которые находятся по краям "лежбища", еще и держат во время сна один глаз открытым, чтобы в случае нападения хищника, успеть предупредить остальных.

Дельфинам и китам, чтобы не утонуть во сне, приходится "отключать" только половину своего мозга. Второе полушарие бодрствует всегда.

И напоследок самое, на наш взгляд, милое состояние сна. Морские выдры спят, держась за руки, чтобы не потеряться.