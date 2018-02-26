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Женщина сделала тату из шерсти своего кота
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Женщина сделала тату из шерсти своего кота 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: @makaniterror
Любовь некоторых владельцев домашних животных поистине не знает границ. Кто-то клонирует кошек и собачек, чтобы никогда не расставаться, а вот любительница тату модель Кэтрин Тоэлль, известная под псевдонимом Макани Террор, придумала еще более интересный ход.
Кэтрин 38 лет, она проживает в Германии и обожает своего кота Гизмо. Чтобы всегда быть вместе с любимцем, она в Швейцарии нашла компанию, которая представляет удивительную услугу: делает чернила из медицински чистого органического углерода, извлеченного из человеческих или животных волос.
В итоге на бедре модели красуется 10-летний мейн-кун Гизмо, и девушка не пожалела на это денег. Один только сеанс нанесения такой татуировки обходится более, чем в 40 тысяч.
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