Женщина сделала тату из шерсти своего кота 

Любовь некоторых владельцев домашних животных поистине не знает границ. Кто-то клонирует кошек и собачек, чтобы никогда не расставаться, а вот любительница тату модель Кэтрин Тоэлль, известная под псевдонимом Макани Террор, придумала еще более интересный ход.
Кэтрин 38 лет, она проживает в Германии и обожает своего кота Гизмо. Чтобы всегда быть вместе с любимцем, она в Швейцарии нашла компанию, которая представляет удивительную услугу: делает чернила из медицински чистого органического углерода, извлеченного из человеческих или животных волос.
Already 1 year ago that I got my cat Gizmo under my skin ⭐️ Repost: Thank you so much to my buddy @romantattoos for tattooing my babyboy #Gizmo with my custommade ink @skin46ink and #FusionInk! #Skin46 is done out of medical clean carbon from human and animal hair! Was a fantastic day with definitly the coolest shopcrew @artisticelementtattoos! Was so much fun! Done with @cheyenne_tattooequipment and @officialh2ocean aftercare 🌟
В итоге на бедре модели красуется 10-летний мейн-кун Гизмо, и девушка не пожалела на это денег. Один только сеанс нанесения такой татуировки обходится более, чем в 40 тысяч.