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Тысячи людей ищут в горах сундук с сокровищами
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Тысячи людей ищут в горах сундук с сокровищами 

Anews 27 февраля 2018
Фото: Anews
В наше время вероятность найти сокровища крайне невелика, но американский миллионер решил пожертвовать целое состояние, спрятав сундук с драгоценностями в Скалистых горах.
Тот, кто сможет его найти, в итоге станет обладателем больших денег, поэтому некоторые кладоискатели живут только этой мечтой.
В 2010 миллионер по имени Форрест Фенн родом из Нью-Мексико спрятал сундук, забитый драгоценностями и золотыми слитками. Разместил он сокровище в Скалистых горах, а информацию о его расположении решил зашифровать в стихах. Спустя время он поведал в интервью для ABC News, что уже как минимум 30 тысяч граждан попытали свое счастье, и отметил, что в будущем это число возрастет.
Anews
Форрест Фенн надеялся оторвать современную молодежь от компьютеров и вдохновить их на времяпрепровождение на свежем воздухе, поэтому спрятал клад в горах. Найти его захотели не только молодые люди, но и опытные путешественники и кладоискатели. Это не странно, ведь сокровища оцениваются по меньшей мере в $2 млн  Сам обладатель миллионов не раскрывает суммарной стоимости спрятанного, но известно, что в сундуке находятся свыше 260 золотых монет, множество золотых слитков, а также нефритовые фигурки из Китая, драгоценные сапфиры, изумруды, рубины и даже бриллианты.
Поиски многообещающего клада продолжаются весьма активно, но никто за долгие годы пока не смог его найти. Более того, отмечено два случая гибели людей, которые отправились за ним в горы. Фенн, в свою очередь, уверяет, что сундук спрятан в весьма легкодоступном месте, куда он смог забраться в 80-летнем возрасте и даже сейчас может с легкостью туда вернуться.
Полиция настоятельно просит мужчину прекратить столь опасную игру, но тот отмечает, что людям не нужно рисковать жизнью, поскольку сокровища на самом деле легко найти.
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