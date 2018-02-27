10 НЛО попали на видео американского водителя

Вообще-то, в инопланетян я никогда не верил. Но вот эти штуки в небе были уж слишком похожи на НЛО. Что это еще могло быть? — Даниель Зелькович Видеосъемка очень четко показывает 10 неопознанных летающих объектов, выполняющие сложные фигуры пилотажа. Ролик снял обычный дальнобойщик, решивший поснимать рассвет в небе Майами. Даниэль Зелькович сначала не поверил своим глазам и решил разбудить напарника. Теперь у водителя хотя бы появился надежный свидетель странного происшествия.

Видеоролик Даниель выложил на страницу в Facebook и залил на Youtube. Здесь он моментально стал вирусным, однако многие комментаторы уверяют, что на записи дальнобойщика видны либо китайские фонарики, либо просто дроны.