Cделано пугающее предсказание о гибели Вселенной

Международная группа астрофизиков опубликовала доказательства неминуемой гибели нашей Вселенной и даже указала основу причину этого. В двух словах: все произойдет «от старости», а непосредственным виновником гибели будут черные дыры.

Вселенная не только постоянно расширяется, но и медленно угасает. К примеру, 2 миллиарда лет назад вырабатывалось в два раза больше энергии, чем вырабатывается сейчас, а что такое каких-то там 2 миллиарда лет в невообразимых масштабах Вселенной.

Примерно через сто триллионов лет иссякнут последние источники энергии, красные карлики. Начнется эпоха Великой Тьмы: Вселенную заполнят черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. Планеты погибнут первыми, затем в небытие уйдут нейтронные звезды и другие оставшиеся объекты. В центрах галактик образуются сверхмассивные черные дыры, которые рано или поздно сольются в одно целое.

Это и будет началом тотальной гибели Вселенной. Черные дыры продержатся невообразимо долго — астрофизики записывают длительность эпохи как 40<η<100 лет. Потом исчезнут и они. Излучение Хокинга испарит абсолютно все объекты во Вселенной. В гремящей пустоте останутся лишь мелкие частицы, электроны, фотоны и позитроны.