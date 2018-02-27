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«Тьфу, деревня»: правильно ли вы говорите?
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Тест: правильно ли вы говорите? 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: depositphotos
Еще в древности люди задумывались о том, как много может рассказать о человеке его речь. Сократ сказал одному молчаливому молодому человеку: "Заговори, чтобы я увидел тебя".
Да, чтобы составить о человеке какое-либо впечатление, обязательно нужно послушать, как он говорит. Речь можно считать своеобразным индикатором внутренних установок и характера человека. Выступая перед аудиторией, мы не только делимся знаниями и информацией о предмете выступления, но и сами невольно рассказываем о себе кое-что.
А вы уверены, что у вас грамотная и красивая речь? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте.
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