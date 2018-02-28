Раскрыли тайный трюк шаолиньских монахов

Монахов из Шаолиньского монастыря пригласили на съёмочную площадку с высокоскоростной камерой, чтобы раскусить трюк с иголкой, пробивающей стекло. Оказалось, что это вовсе не трюк, а настоящее искусство.