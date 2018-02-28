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Американка пьет кровь уже более 30 лет
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Американка пьет кровь уже более 30 лет 

Anews 28 февраля 2018
Фото: anews.com
Истории о вампирах всегда привлекали своей загадочностью и опасностью, но чаще всего это просто отличный сюжет для книги или фильма. Однако Джулия Каплес, проживающая на территории американского штата Пенсильвания, считает совсем иначе. Уже на протяжении более чем 30 лет женщина пьет настоящую кровь, притом желающих стать «донором» у нее хоть отбавляй.
Сейчас Каплес 50 лет, она является матерью двоих детей, но при этом остается фанаткой всего вампирского, называя себя «Черной Розой». Более того, женщина охотно пьет человеческую кровь. В 90-е она даже колесила по миру со своей программой, но убеждена: тогда никто не догадывался, что она «реальный» вампир.
anews.com
Пить кровь американка начала в 20-летнем возрасте, отмечая, что получает от этого удовольствие. Кроме того, для нее это нечто вроде мощного афродизиака, который дарит женщине «взрыв сексуальной энергии».
Джулии Каплес не нужно выходить «на охоту», поскольку люди сами идут к ней, чтобы она благодаря их участию выпила немного крови. Они позволяют кусать себя, а некоторые даже готовы за это платить. В среднем в месяц женщина выпивает не менее 400 мл человеческой крови.
anews.com
“Вампир из Пенсильвании” признается, что многие не понимают ее увлечений, а однажды сосед даже пытался сбить ее на авто. Из-за своей «особенности» Каплес часто переезжает и меняет место работы, но даже такие трудности не остановят американку, ведь, по ее словам, кровь для нее жизненно необходима.
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