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Индианка ростом 84 сантиметра не может найти мужа
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Индианка ростом 33 дюйма не может найти мужа 

Рамблер 4 марта 2018
Сантош Кумари работает портнихой и не жалуется на жизнь. Но кое-что ее все-таки расстраивает.
Девушка популярна в своей деревне, она шьет красивые платья, которые пользуются спросом. Удручает ее только тот факт, что все ее ровесницы давно замужем, а она все еще нет. Она мечтает о свадьбе и семье, но из-за роста — всего 33 дюйма или 84 сантиметра — в ней видят ребенка, но никак не невесту и жену.
Даже ее младший брат, которому всего 23 года, женился и даже обзавелся потомством.
Как пишет британское издание Metro, Сантош Кумари до трех лет развивалась как обычный ребенок, но потом ее рост остановился. Врачи советовали лечиться в городе, но у ее родителей не было на это денег. Да и сама она к этому не стремилась. Ей больше хотелось шить платья, а сейчас она мечтает открыть свой магазин.
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