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Жизнь после смерти: ученые говорят, что это возможно
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Жизнь после смерти: ученые говорят, что это возможно 

Don't Panic 1 марта 2018
Фото: dnpmag
Ученые обнаружили доказательства существования жизни после смерти. Это странное и воодушевляющее в то же время заявление сделали психологи и медики берлинского Technische Universität.
Исследование проводилось в группе из 960 добровольцев, согласившихся на искусственную кому. Клиническая смерть каждого длилась 20 минут, после чего врачи возвращали их к жизни.
Сам эксперимент продолжался целых 4 года — ученым требовалось время, чтобы осознать полученные результаты. Для введения в состояние клинической смерти использовалась комбинация препаратов диметилтриптамина и адреналина.
Оказалось, что абсолютно все субъекты эксперимента получили схожие воспоминания своего посмертного опыта. Большинство ощущало отрыв от тела, чувство полета и стремление к некоему яркому свету.
В исследовании принимали участие представители разных конфессий, христиане, мусульмане, иудеи, индуисты и даже атеисты. По словам руководителя проекта, доктора Бертольда Аккермана, на результаты исследования вероисповедание никак не повлияло.
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