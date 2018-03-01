Жизнь после смерти: ученые говорят, что это возможно

Ученые обнаружили доказательства существования жизни после смерти. Это странное и воодушевляющее в то же время заявление сделали психологи и медики берлинского Technische Universität.

Исследование проводилось в группе из 960 добровольцев, согласившихся на искусственную кому. Клиническая смерть каждого длилась 20 минут, после чего врачи возвращали их к жизни.

Сам эксперимент продолжался целых 4 года — ученым требовалось время, чтобы осознать полученные результаты. Для введения в состояние клинической смерти использовалась комбинация препаратов диметилтриптамина и адреналина.

Оказалось, что абсолютно все субъекты эксперимента получили схожие воспоминания своего посмертного опыта. Большинство ощущало отрыв от тела, чувство полета и стремление к некоему яркому свету.

В исследовании принимали участие представители разных конфессий, христиане, мусульмане, иудеи, индуисты и даже атеисты. По словам руководителя проекта, доктора Бертольда Аккермана, на результаты исследования вероисповедание никак не повлияло.