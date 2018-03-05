Барбра Стрейзанд клонировала любимую собаку

Американская актриса и певица призналась, что клонировала свою собаку, которая умерла в 2017 году.

В интервью американскому журналу Variety Стрейзанд рассказала, что двое ее домашних питомцев — клоны умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.

Публикация от Barbra Streisand (@barbrastreisand) Май 27, 2017 в 12:10 PDT

Барбра также сообщила, что клетки для клонирования были взяты перед смертью ее собаки изо рта и желудка.

Публикация от Barbra Streisand (@barbrastreisand) Дек 25, 2017 в 11:25 PST

Актриса говорит, что собаки разные по натуре, но в будущем она хотела бы увидеть ту серьезность, которая была присуща ее любимице Саманте. А вот внешне собаки очень похожи, чтобы их различать, Стрейзанд наряжает девочек в костюмы разного цвета.