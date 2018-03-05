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Барбра Стрейзанд клонировала любимую собаку
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Барбра Стрейзанд клонировала любимую собаку 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Американская актриса и певица призналась, что клонировала свою собаку, которая умерла в 2017 году.
В интервью американскому журналу Variety Стрейзанд рассказала, что двое ее домашних питомцев — клоны умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.
Барбра также сообщила, что клетки для клонирования были взяты перед смертью ее собаки изо рта и желудка.
Актриса говорит, что собаки разные по натуре, но в будущем она хотела бы увидеть ту серьезность, которая была присуща ее любимице Саманте. А вот внешне собаки очень похожи, чтобы их различать, Стрейзанд наряжает девочек в костюмы разного цвета.
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