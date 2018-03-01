Близняшки выйдут замуж за близнецов в Близнецберге

Пара идентичных близнецов заключит брак с идентичными близняшками в городе, название которого переводится как Близнецберг. О грядущем торжестве сообщило издание The Sun.

Молодые люди познакомились августе 2017 года на фестивале близнецов в городе Туинсберг, в американском штате Огайо. 34-летние Джош и Джереми Сейлерс признались, что влюбились в 31-летних Бриттани и Бриану Диан с первого взгляда, а девушки ответили им взаимностью.

Сейлерсы отметили, что до этого у них не складывались отношения с девушками, так как им сложно было понять близнецов. «Мы, кажется, всегда знали, что если когда-нибудь женимся, то только на близняшках», — отметил Джош. Девушки заявили, что тоже всегда так думали.

Мужчины сделали предложение своим возлюбленным второго февраля, одновременно встав на колени и вручив одинаковые кольца. Совместная свадьба состоится в августе.

Международный фестиваль близнецов проводится в Туинсберге каждый год 8 и 9 августа с 1976 года. В 2015 году его посетили больше четырех тысяч близнецов со всего мира.