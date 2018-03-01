Парень хотел угнать электромобиль, но не смог

Американец Кори Аллен Патрик напал на водителя электромобиля Chevrolet Bolt EV на одной из улиц Остина штата Техас и попытался угнать машину, но у него не получилось.

В полицейском отчете сказано, что Патрик подошел к остановившемуся водителю электромобиля и потребовал, чтобы тот покинул машину. После непродолжительной борьбы водитель все же вышел из электромобиля, а на его место сел преступник.

Однако по непонятной причине с места происшествия Кори Аллен Патрик так и не уехал. Задержать преступника пострадавшему владельцу электромобиля помог один из свидетелей происходящего, который был вооружен мачете. Он и передал Патрика полиции, которому теперь грозят до 20 лет тюрьмы.