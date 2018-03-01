Бикини для детей назвали «бесстыдными»

Британскую компанию Primark обвинили в том, что они продают слишком "взрослые" купальники для детей.

Как сообщает издание Metro, родители возмутились после того, как одна из покупательниц опубликовала в соцсетях фотографию купальника для девочки 18 месяцев.

Благотворительная организация Kidscape попросила компанию Primark «позволить детям оставаться детьми», а бикини оставить для девушек с грудью, достаточно взрослых для того, чтобы сделать осознанный выбор в пользу такой модели.

Как справедливо замечают некоторые мамы "купальник для детей призван защищать от солнца, а не демонстрировать тело".

Однако компания Primark отрицает все обвинения и уверяет, что детские купальники разработаны в соответствии с рекомендациями Британской Торговой Ассоциации и полностью соответствуют заявленному возрасту.