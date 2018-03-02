Ещё
Женщина обнаружила призрак в кровати дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина обнаружила призрак в кровати дочери 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: Социальные сети
На днях англичанка Бонни Мур обнаружила паранормальное явление в собственном доме.
Женщина проснулась среди ночи, чтобы попить воды, а вернувшись, бросила взгляд на видеооняню, стоявшую возле кровати. Каково же было ее изумление, когда в кровати рядом со своей спящей маленькой дочерью она заметила странное существо, напоминающее страшную куклу или ребенка.
Сфотографировав монитор, Бонни направилась в детскую, чтобы убедиться, что малышка всего лишь обнимает игрушку. Хотя, по словам мамы, девочка никогда не спит с куклами.
Подойдя к кроватке, женщина обнаружила, что никаких игрушек рядом с дочерью нет, ничего необычного или странного в комнате ребенка не происходит. И, возможно, Бонни решила бы, что странный "гость" ей привиделся, но фото доказывает обратное.
Мы с мужем пытались найти произошедшему хоть какое-нибудь рациональное объяснение, но не смогли. Мы понятия не имеем, что это было, и что нам теперь делать.
— сказал Бонни журналистам.
Отметим, что родственники семьи нашли собственное объяснение странному явлению. По словам близких Бонни, у женщины был брат, который умер, когда ей было около 9 лет. И "призрак" на мониторе видеоняни появился как раз за несколько дней до годовщины его смерти. Родственники склонны считать, что именно дух мальчика приходил к сестре в ту ночь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение