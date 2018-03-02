Женщина обнаружила призрак в кровати дочери

На днях англичанка Бонни Мур обнаружила паранормальное явление в собственном доме.

Женщина проснулась среди ночи, чтобы попить воды, а вернувшись, бросила взгляд на видеооняню, стоявшую возле кровати. Каково же было ее изумление, когда в кровати рядом со своей спящей маленькой дочерью она заметила странное существо, напоминающее страшную куклу или ребенка.

Сфотографировав монитор, Бонни направилась в детскую, чтобы убедиться, что малышка всего лишь обнимает игрушку. Хотя, по словам мамы, девочка никогда не спит с куклами.

Подойдя к кроватке, женщина обнаружила, что никаких игрушек рядом с дочерью нет, ничего необычного или странного в комнате ребенка не происходит. И, возможно, Бонни решила бы, что странный "гость" ей привиделся, но фото доказывает обратное.

Мы с мужем пытались найти произошедшему хоть какое-нибудь рациональное объяснение, но не смогли. Мы понятия не имеем, что это было, и что нам теперь делать.

— сказал Бонни журналистам.

Отметим, что родственники семьи нашли собственное объяснение странному явлению. По словам близких Бонни, у женщины был брат, который умер, когда ей было около 9 лет. И "призрак" на мониторе видеоняни появился как раз за несколько дней до годовщины его смерти. Родственники склонны считать, что именно дух мальчика приходил к сестре в ту ночь.