Легендарный «Черный рыцарь» оказался фейком

Знаменитый инопланетный спутник, обнаруженный американскими исследователи еще в 1998 году, на протяжении долгого времени волновал умы научного сообщества. Названный "Черным рыцарем объект", похожий на темный коготь, заметили на орбите и вынесли предположение, что он имеет внеземное происхождение.

Мировые уфологи строили различные теории о "Черном рыцари" на протяжении двадцати лет. И вот теперь американские исследователи NASA , кажется, готовы дать исчерпывающий ответ, что же это все-таки такое.

По мнению ученых, "Черный рыцарь" это не что иное как обычное тепловое одеяло, случайно потерянное в открытом космосе астронавтами США в 1998 году.

Однако уфологи не спешат считать это мнение верным. По их мнению, удивительный объект в разы превосходит одеяла, которые выдают космонавтам. Более того, согласно многим видеозаписям, периодически "Черный рыцарь" начинает мигать и свободно перемещаться вне орбиты Земли.

Сомнения в том, что тайна "рыцаря" разгадана, добавляют те факты, что о подобном НЛО упоминал еще Никола Тесла . "Черного рыцаря" встречал и астронавт Лерой Гордон Купер, докладывавший об этом в 1965 году. В то время в открытый космос никто из людей еще не выходил.

Уфологи утверждают, что объекту более 13 тысяч лет.