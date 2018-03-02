В Сети обсуждают загадочные кольца под водой

Видеоролик, приковавший к себе внимание пользователей, сделан дайверами в водах у побережья Австралии.

На видео запечатлены странные кольца, исполняющие своеобразный "танец" на глубине. Удивительные объекты то притягиваются друг к другу, то отталкиваются, свободно двигаются вверх и вниз, меняя свою форму и диаметр.

Ролик просмотрело около трех миллионов пользователей и многие из них пришли к выводу, что эти таинственные кольца имеют внеземную природу. В некоторых комментариях авторы высказывают предположения, что дайверы обнаружили инопланетного пришельца, необъяснимым образом попавшего в воду.

Но есть и те, кто нашел странному явлению вполне простое объяснение. Авторы рациональных комментариев утверждают, что на видео просто соединившиеся между собой в кольца пузырьки воздуха, которые двигаются под воздействием течения.