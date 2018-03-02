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В Сети обсуждают загадочные кольца под водой
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В Сети обсуждают загадочные кольца под водой 

Рамблер 2 марта 2018
Видеоролик, приковавший к себе внимание пользователей, сделан дайверами в водах у побережья Австралии.
На видео запечатлены странные кольца, исполняющие своеобразный "танец" на глубине. Удивительные объекты то притягиваются друг к другу, то отталкиваются, свободно двигаются вверх и вниз, меняя свою форму и диаметр.
Ролик просмотрело около трех миллионов пользователей и многие из них пришли к выводу, что эти таинственные кольца имеют внеземную природу. В некоторых комментариях авторы высказывают предположения, что дайверы обнаружили инопланетного пришельца, необъяснимым образом попавшего в воду.
Но есть и те, кто нашел странному явлению вполне простое объяснение. Авторы рациональных комментариев утверждают, что на видео просто соединившиеся между собой в кольца пузырьки воздуха, которые двигаются под воздействием течения.
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