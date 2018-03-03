У веганов появится своя криптовалюта

Одно из самых известных международных вегано-ориентированных сообществ Vegan Nation в скором времени обзаведется своей собственной криптовалютой. Она получит название VeganCoin.

Создатели платформы планируют внедрить криптовалюту, чтобы пользователи смогли поощрять друг друга и оплачивать предоставляемые услуги.

Платформа Vegan Nation — это интернет-площадка, на которой проходит реализация услуг и продуктов, ориентированных на веганов. Там же заинтересованные люди могут обмениваться информацией друг с другом. Там можно делиться рецептами, договариваться о совместных покупках и просто вести беседы по интересам.