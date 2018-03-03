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У веганов появится своя криптовалюта
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У веганов появится своя криптовалюта 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: depositphotos
Одно из самых известных международных вегано-ориентированных сообществ Vegan Nation в скором времени обзаведется своей собственной криптовалютой. Она получит название VeganCoin.
Создатели платформы планируют внедрить криптовалюту, чтобы пользователи смогли поощрять друг друга и оплачивать предоставляемые услуги.
Платформа Vegan Nation — это интернет-площадка, на которой проходит реализация услуг и продуктов, ориентированных на веганов. Там же заинтересованные люди могут обмениваться информацией друг с другом. Там можно делиться рецептами, договариваться о совместных покупках и просто вести беседы по интересам.
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