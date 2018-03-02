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Петербуржцев призвали вешать на деревья сало для птиц
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Петербуржцев призвали вешать на деревья сало для птиц 

Собака 2 марта 2018
Фото: Собака
Ботанический сад имени Петра Великого обратился к петербуржцам с просьбой о помощи — развесить кусочки сала на деревьях для птиц, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте». Дело в том, что птицы, обитающие в Петербурге, очень тяжело переносят нынешние морозы. Сотрудники сада создали инструкцию как помочь птицам: чем можно и чем нельзя их кормить.
На этой неделе петербургские спасатели вызволили из льда Фонтанки чайку, а подразделение «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» отловило замерзающую болотную сову. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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