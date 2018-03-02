Петербуржцев призвали вешать на деревья сало для птиц

Ботанический сад имени Петра Великого обратился к петербуржцам с просьбой о помощи — развесить кусочки сала на деревьях для птиц, сообщается в группе учреждения «ВКонтакте». Дело в том, что птицы, обитающие в Петербурге , очень тяжело переносят нынешние морозы. Сотрудники сада создали инструкцию как помочь птицам: чем можно и чем нельзя их кормить.

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