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Игрушечные «клоны» домашних любимцев
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Игрушечные «клоны» домашних любимцев 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: instagram.com/cuddleclones
Американская компания Cuddle Clones предлагает необычную услугу: покупатель может "воссоздать" любимое домашнее животное в виде плюшевой игрушки.
Идея принадлежит женщине по имени Дженнифер Уильямс, которая однажды решила, что было бы здорово получить плюшевую точную копию своего дога Руфуса.
Однако она воплотила свою идею лишь несколько лет спустя, когда собака заболела и скончалась. Тогда Дженнифер решила, что создание игрушечной копии — отличный способ почтить память Руфуса.
Большинству покупателей такая идея пришлась по вкусу, и сервис начал набирать популярность. Сегодня компания предлагает копии любых животных, даже лошадей. Но, конечно, заказывают в основном кошек и собак.
Для создания "копии" нужно лишь зайти на сайт, ввести имя своего питомца, выбрать породу, и добавить фотографии с разных ракурсов, чтобы игрушка получилась максимально похожей на "оригинал".
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