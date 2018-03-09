Игрушечные «клоны» домашних любимцев

Американская компания Cuddle Clones предлагает необычную услугу: покупатель может "воссоздать" любимое домашнее животное в виде плюшевой игрушки.

Идея принадлежит женщине по имени Дженнифер Уильямс, которая однажды решила, что было бы здорово получить плюшевую точную копию своего дога Руфуса.

Большинству покупателей такая идея пришлась по вкусу, и сервис начал набирать популярность. Сегодня компания предлагает копии любых животных, даже лошадей. Но, конечно, заказывают в основном кошек и собак.

Для создания "копии" нужно лишь зайти на сайт, ввести имя своего питомца, выбрать породу, и добавить фотографии с разных ракурсов, чтобы игрушка получилась максимально похожей на "оригинал".