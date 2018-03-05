Видео: огромный пудель устал и попросился на ручки

Житель города Шицзячжуан в Китае вышел на прогулку со своим пуделем, но питомец в какой-то момент устал и захотел на ручки.

Ничего удивительного, скажете вы, такое часто случается. Все так, загвоздка в том, что пудель не простой, а королевский и весит примерно 35 килограммов. Однако любовь хозяина к своему питомцу сделала невозможное, и он мужественно потащил на себе огромного пса.

Смешное и странное зрелище заинтриговало прохожих, а один из них даже решил снять его на видео.

Пользователи по-разному отреагировали на забавное видео.