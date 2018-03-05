Видео: огромный пудель устал и попросился на ручки 

Житель города Шицзячжуан в Китае вышел на прогулку со своим пуделем, но питомец в какой-то момент устал и захотел на ручки.
Ничего удивительного, скажете вы, такое часто случается. Все так, загвоздка в том, что пудель не простой, а королевский и весит примерно 35 килограммов. Однако любовь хозяина к своему питомцу сделала невозможное, и он мужественно потащил на себе огромного пса.
Смешное и странное зрелище заинтриговало прохожих, а один из них даже решил снять его на видео.
Пользователи по-разному отреагировали на забавное видео.
"Ну это же год собаки, это совершенно нормально"
"Я думал, что пудели — это маленькие собаки.. "
"Забавно, но в действительности люди должны тренировать свою собаку, чтобы она слушалась в таких ситуациях, а не идти у нее на поводу"
"В прошлой жизни этот человек что-то сделал с собакой, и теперь в этой жизни отдает долг"