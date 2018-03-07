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В Ванкувере ищут волонтеров, готовых напиться
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В Ванкувере ищут волонтеров, готовых напиться 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: depositphotos
Полиция Ванкувера ищет волонтеров, готовых выполнить очень нестандартное задание. Дело в том, что местные служители правопорядка решили провести ряд исследований. Для этого им нужны добровольцы, которые будут готовы прийти в участок, выпить несколько стопок горячительного, а затем пройти заготовленные тесты.
Волонтеров накормят пиццей и доставят домой. Также им нужно будет подписать документ-соглашение, подтверждающий, что добровольцы обязуются не садиться за руль до конца дня.
Помочь полиции Ванкувера может любой желающий от 24 до 60 лет. Важно, чтобы у волонтера не было противопоказаний к употреблению алкоголя.
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