Конь в пальто совершил налёт на сауну в Новочеркасске

Странное ограбление случилось в Новочеркасске. Некто в маске лошади и в пальто ограбил местную сауну. На кадрах видно, что грабитель пошарил в холодильнике и что-то засунул во внутренний карман, а уходя прихватил огнетушитель.