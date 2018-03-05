Арабским двоеженцам выплатят жилищные пособия

На заседании Национального совета ОАЭ было принято решение предоставлять жилищное пособие мужчинам, которые вступают в брак со второй женщиной. Предполагается, что такая мера способствует распространению браков с двумя женами и сократит число одиноких женщин в ОАЭ. Об этом сообщает портал khaleejtimes.

«Второй жене должны быть обеспечены те же условия проживания, как и первой», — пояснил министр развития инфраструктуры ОАЭ Абдулла Бельхайф Аль Нуайми. По словам министра, изначально обсуждалось предложение выделять для второй жены пристройку к дому первой, однако его отвергли как несправедливое по отношению ко второй жене.

Члены Национального совета пришли к выводу, что жилищные пособия помогут уменьшить число незамужних женщин в ОАЭ и снимут основное ограничение, удерживающее мужчин от вступления в брак со второй женой.

«Министерство должно упростить для мужчины принятие решения о вступлении в брак со второй женщиной, предоставив ему возможности для расширения жилья. Помимо этого, такой шаг позволит решить и проблему одиноких женщин», — прокомментировал член Национального совета Хамад Аль Рахуми.

По данным международной консалтинговой компании Jones Lang LaSalle, объем предложения жилья в Дубае вырастет на 9% в 2018 году и на 7% в 2019 году. В четвертом квартале 2017 года один из крупнейших застройщиков эмирата, Emaar Properties, сообщил о падении прибыли на 16 процентов.