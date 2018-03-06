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Видео: в Малайзии слоненок заблудился в школе
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Видео: в Малайзии слоненок заблудился в школе 

Рамблер 6 марта 2018
В Сети стало популярным видео, на котором малазийский слоненок разгуливает по школьной столовой.
Животное сняли на видео ученики, которые оказались с ним в одном помещении.
Возможно, слоненок проник в школьную столовую из-за голода. Пока он бродил по школе в поисках пищи, ученикам и персоналу пришлось прятаться под столами.
К счастью, никто из людей не пострадал: так ничем не перекусив, слоненок самостоятельно покинул школу.
Теперь руководство школы считает, что здание необходимо обнести бетонным забором для того, чтобы дикие животные не могли беспрепятственно пробираться внутрь.
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