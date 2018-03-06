Видео: в Малайзии слоненок заблудился в школе

В Сети стало популярным видео, на котором малазийский слоненок разгуливает по школьной столовой.

Животное сняли на видео ученики, которые оказались с ним в одном помещении.

Возможно, слоненок проник в школьную столовую из-за голода. Пока он бродил по школе в поисках пищи, ученикам и персоналу пришлось прятаться под столами.

К счастью, никто из людей не пострадал: так ничем не перекусив, слоненок самостоятельно покинул школу.

Теперь руководство школы считает, что здание необходимо обнести бетонным забором для того, чтобы дикие животные не могли беспрепятственно пробираться внутрь.