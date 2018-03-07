Ребенок случайно заблокировал IPhone на 48 лет

В Шанхае двухлетний мальчик заблокировал IPhone своей матери.

Как рассказала его мать, она разрешала своему сыну пользоваться гаджетом, чтобы смотреть обучающие видеоролики. Но в этот раз, когда она пришла домой, она обнаружила, что IPhone заблокирован. Оказывается, мальчик ввел неправильный пароль так много раз, что аппарат заблокировали на 25 миллионов минут.

Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что один китайский пользователь случайно заблокировал свой телефон на 80 лет.

Теоретически такое может случиться с каждым. Система безопасности Apple при многократном введении неправильного пароля блокирует смартфон — сначала на небольшой промежуток времени, а затем увеличивает его с каждым разом.

Тем не менее такая ошибка не является фатальной, чтобы разблокировать телефон достаточно восстановить заводские настройки. Правда все данные при этом будут потеряны.