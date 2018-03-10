Ещё
Тест: что о вас думает ваш ангел-хранитель?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: что о вас думает ваш ангел-хранитель? 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: "Догма"
Как родители иногда с ума сходят от поступков своих чад, так и наши ангелы-хранители, если таковые есть, просто за голову иной раз хватаются.
Кто-то живет каждый день, словно он последний. А кто-то боится и шагу ступить без того, чтобы провести полный анализ возможных последствий.
Кто-то жалеет о совершенных ошибках, а кто-то вовсе их таковыми не считает. Пока мы снова и снова наступаем на житейские грабли, наши ангелы-хранители наблюдают в стороне, готовые вытащить нас из беды в нужный момент. Или же нет?
Пройдите наш шуточный тест и узнайте, что невидимый защитник думает обо всем происходящем.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение