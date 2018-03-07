Фермер обнаружил в курятнике гигантское яйцо

Огромное яйцо размером с ладонь взрослого человека обнаружил австралийский фермер Скотт Штокман (Scott Stockman). Владелец компании Stockman’s Eggs признался, что за всю свою жизнь не видел настолько удивительного яйца. Небывалая находка весила 176 грамм и втрое превышала размер и вес стандартного куриного яичка. Кроме того яйцо оказалось с сюрпризом внутри.

На австралийской ферме курица снесла огромное яйцо — размером с ладонь взрослого человека и весом в 176 грамм. На ферме проживают более 3000 куриц, поэтому вычислить наседку-рекордсменку не представляется возможным. К тому же яйца собирает специальный аппарат.

Владельцы фермы вспомнили, что однажды одна из их наседок снесла яйцо весом в 140 грамм, но даже оно не было настолько большим, как этот гигант с сюрпризом. Но больше всего фермеры поразились, разбив яйцо — внутри гиганта оказалось ещё одно яйцо.

Ридус

«Это настоящее чудо природы, мы не ожидали такое увидеть, думали, что там будет четыре желтка»,

— рассказал ошеломлённый Скотт.