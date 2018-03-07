Вьетнамский кот торгует рыбой

И есть подозрение, что съедает он больше, чем продает.

Публикация от Cho (@dog1501) Авг 18, 2017 в 9:40 PDT Рынки во Вьетнаме распространены повсеместно, но только один продавец рыбы завоевал бесконечную любовь покупателей и стал настолько популярен, что ему посвящен аккаунт в Инстаграм. А все потому, что он — кот.

Публикация от Cho (@dog1501) Янв 11, 2018 в 3:28 PST Трехлетний кот по кличке Собака не только регулярно появляется на рынке, чтобы проверить качество рыбы, но и любит наряжаться. У него есть костюм со шляпой и даже очки Джона Леннона для особых случаев.

Публикация от Cho (@dog1501) Мар 4, 2018 в 4:28 PST Кличка "Собака" появилась у кота из-за того, что он ведет себя совсем как щенок: спокойно носит разную одежду, любит путешествовать, и с удовольствием ест мороженое.

У кота есть много друзей и… детей, с которым он любит играть в свободное время.