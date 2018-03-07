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Вьетнамский кот торгует рыбой
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Вьетнамский кот торгует рыбой 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Facebook
И есть подозрение, что съедает он больше, чем продает.
Рынки во Вьетнаме распространены повсеместно, но только один продавец рыбы завоевал бесконечную любовь покупателей и стал настолько популярен, что ему посвящен аккаунт в Инстаграм. А все потому, что он — кот.

Публикация от Cho (@dog1501)

Трехлетний кот по кличке Собака не только регулярно появляется на рынке, чтобы проверить качество рыбы, но и любит наряжаться. У него есть костюм со шляпой и даже очки Джона Леннона для особых случаев.

Публикация от Cho (@dog1501)

Кличка "Собака" появилась у кота из-за того, что он ведет себя совсем как щенок: спокойно носит разную одежду, любит путешествовать, и с удовольствием ест мороженое.

Публикация от Cho (@dog1501)

У кота есть много друзей и… детей, с которым он любит играть в свободное время.
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