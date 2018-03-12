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Трансгендер превращается в дракона
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Трансгендер превращается в дракона 

Anews 12 марта 2018
Фото: Anews
Около 20 лет назад Медуза являлась обычным мужчиной, которого звали Ричард Эрнандес, а также занимала место вице-главы одного из самых влиятельных банков в пределах Америки. Однако страшный диагноз ВИЧ подтолкнул ее к пониманию, что она хочет быть девушкой и вскоре стала двигаться к своей цели.
Став женщиной Ева Тиамат Медуза не смогла остановиться на достигнутом захотела умереть не человеком, а драконом. За все время Медуза потратила в сумме порядка $60 тысяч ради становления драконом, и сейчас у нее имеются восемь рогов на голове, многочисленные тату в виде чешуи и раздвоенный язык.
Также у нее отсутствуют брови, нос и уши, которые женщина удалила ради того, чтобы максимально походить на дракона. Белки глаз Медузы выкрашены в зеленый цвет, а на ее теле имеется множество пирсинга.
Сейчас Еве Медузе исполнилось 56 лет, но она все еще решительно считает себя дочерью дракона, что, по ее словам, помогло ей преодолеть многочисленные жизненные трудности. Женщина уверена, что ее пример позволит другим гражданам, которые запутались в себе, разрешить все проблемы и жить счастливо.
Медуза не бросает свое превращение в рептилию и хочет достигнуть больших трансформаций и, как она отмечает, ежедневно работает над этим.
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