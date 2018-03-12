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Странные похоронные ритуалы отовсюду
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От танцев до стервятников: странные похоронные ритуалы отовсюду 

Anews 12 марта 2018
Фото: Anews
В большинстве цивилизованных и развитых стран похороны проходят по схожему сценарию, в траурных нарядах и с соблюдением некоторых традиций. Однако это актуально отнюдь не везде, и в некоторых государствах похоронные обряды проводятся совершенно иным образом.

Инсталляция

Филиппинские сельские жители облачают умершего в его лучшие наряды, помещая в специальное кресло, которое размещается у входа в дом. В зубы покойнику вставляют сигарету, а в руку — стакан самогона. Такая «инсталляция» сохраняться может несколько дней, а завершают ее обычно из-за таких факторов, как климат и представляющие угрозу дикие животные.

“Зеленые” похороны

Данный вид похорон относительно новый, а практикуют его пока преимущественно жители Нью-Йорка. Дабы не замедлять непосредственно разложение, тело покойного не подвергают какой-либо обработке. Гробы собираются преимущественно из сухих веток, но даже при внешней «простоте», обойдется такой обряд весьма недешево.

Музыку!

Новый Орлеан давно славится проведением вудуистских обрядов, а также джазом. Здесь музыка звучит по поводу и без, в том числе на похоронах. Во время проводов покойника джазовый оркестр может активно играть импровизации, а после того, как тело скроется под землей, к музыкальному сопровождению добавляются еще и танцы.

“Кормление” стервятников

Практика «небесных похорон» сохраняется в Тибете, а также на территории Монголии. Местные верят, что после смерти душа переселяется в другое тело, и чтобы старая «оболочка» этому не мешала, ее якобы следует уничтожить. Именно поэтому труп со скалы сбрасывают в долину, кишащую стервятниками, которые легко расправляются с останками. Даже в XXI веке «погребение» таким образом предпочитают до 80% тибетцев.

Шарики

С 2000 года в Южной Корее действует закон, согласно которому традиционная для многих государств неприкосновенность захоронения действительна в течение 60 лет, после чего ее просто перекапывают, чтобы освободить пространство для новых «клиентов». Из-за этого местные все чаще останавливают свой выбор на кремации. Вот только прах покойных не развеивают где-нибудь, а превращают в драгоценные шарики. Некоторые даже носят их в качестве украшений.

Кремация

Жители острова Бали считают, что только посредством кремации дух может достичь загробного мира. Обычные граждане просто сжигаются, а вот погребение правителей превращают в шоу, во время которого используются внушительных размеров фигуры животных из драгоценных пород дерева.
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