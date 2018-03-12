Шоу-балет на льдинах от суровых приморских рыбаков

Приморские любители подлёдной рыбалки показали ловкость и изящество. Один из рыбаков буквально порхает по льдинам, показывая балетные па. Пользователи соцсетей пришли в восторг от ролика, но отметили, что такие шоу небезопасны.