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Женщина превратила квартиру в голубятню
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Женщина превратила квартиру в голубятню 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: pixabay.com
Жители многоэтажного дома в Смоленске страдают от чрезмерной любви хозяйки одной из квартир к голубям. Женщина сделала из квартиры своеобразную голубятню, поэтому ее соседи мучаются от резкого неприятного запаха, постоянного птичьего шума и общей антисанитарии квартиры.
Соседи жалуются во всевозможные инстанции, так как женщина отказалась идти на переговоры. Хозяйка объясняет свое поведение тем, что дикие голуби — ее питомцы, а зимой на улице холодно, поэтому она не видит никакой проблемы в том, чтобы держать их в квартире и уверена в своей безнаказанности.
При этом женщина сама не проживает в этой квартире, а только приходит покормить птиц. Ситуация длится уже пять лет. Пока решить проблему по закону не представляется возможным, так как порядок урегулирования споров такого рода в законодательстве четко не прописан.
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