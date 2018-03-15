Грабитель-неудачник украл фальшивые золотые слитки

Китайский грабитель с трудом разбил стеклянную витрина магазина, чтобы украсть фальшивые золотые слитки.

На видео, снятом камерой наблюдения в магазине города Цзясин, видно, как грабитель долго и с усилием бьет витрину магазина, в который он проник через крышу. Его добычей стали семь золотых слитков.

Однако главным сюрпризом для незадачливого преступника станет тот факт, что в магазине не продается золото в слитках, и он украл фальшивку.

Грабитель пока находится в розыске, поэтому неизвестно, как он пережил разочарование и как распорядился своей бессмысленной добычей.