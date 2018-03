К свадьбе принца выпустят «поющие» презервативы 

Компания Crown Jewels выпустит сувенирные презервативы к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл с эффектным названием Your Prince Will Come («Ваш принц придет»). Более того, на каждой упаковке будет красоваться фото Гарри и Меган, а каждый раз при открытии упаковка будет исполнять гимны Великобритании «Боже, храни королеву» и США «Знамя, усыпанное звездами». В компании заявили, что Your Prince Will Come станут «самыми роскошными презервативами в истории». Одна упаковка обойдётся британцам в десять евро. Правда, производители уточнили, что королевская семья смелую идею не одоюрила. Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Торжество, которое обещает быть одним из амых грандиозных событий года, пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.