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К свадьбе принца выпустят «поющие» презервативы
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К свадьбе принца выпустят «поющие» презервативы 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Компания Crown Jewels выпустит сувенирные презервативы к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл с эффектным названием Your Prince Will Come («Ваш принц придет»). Более того, на каждой упаковке будет красоваться фото Гарри и Меган, а каждый раз при открытии упаковка будет исполнять гимны Великобритании «Боже, храни королеву» и США «Знамя, усыпанное звездами». В компании заявили, что Your Prince Will Come станут «самыми роскошными презервативами в истории». Одна упаковка обойдётся британцам в десять евро. Правда, производители уточнили, что королевская семья смелую идею не одоюрила. Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Торжество, которое обещает быть одним из амых грандиозных событий года, пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
crownjewelscondoms.co.uk
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