В Швейцарии робота научили откровенным танцам

Швейцарские инженеры из университета Цюриха показали робота-танцора, который умеет слушать музыку и двигаться в такт мелодии. Об этом пишет портал The Verge.

Как сообщается, речь идет о роботе ANYmal. Четырехногое устройство оснащено специальными датчиками и микрофонами, которые помогают ему реагировать на звук. Установленный на роботе процессор проводит анализ данных, передавая их на конечности, которые двигаются в такт музыке. При этом устройство способно различать разные музыкальные жанры — под них у него заготовлены определенный «каталог движений».

«Робота можно взять его на дискотеку, и он будет понимать музыку и двигаться в такт», — отметили специалисты.

Вместе с тем журналисты отметили несовершенство устройство, которому еще далеко до человека. Стиль робота очень примитивен и напоминает танцы подвыпившего посетителя танцпола, заключили они.