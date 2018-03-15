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В Швейцарии робота научили откровенным танцам
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В Швейцарии робота научили откровенным танцам 

Мир24 15 марта 2018
Швейцарские инженеры из университета Цюриха показали робота-танцора, который умеет слушать музыку и двигаться в такт мелодии. Об этом пишет портал The Verge.
Как сообщается, речь идет о роботе ANYmal. Четырехногое устройство оснащено специальными датчиками и микрофонами, которые помогают ему реагировать на звук. Установленный на роботе процессор проводит анализ данных, передавая их на конечности, которые двигаются в такт музыке. При этом устройство способно различать разные музыкальные жанры — под них у него заготовлены определенный «каталог движений».
«Робота можно взять его на дискотеку, и он будет понимать музыку и двигаться в такт», — отметили специалисты.
Вместе с тем журналисты отметили несовершенство устройство, которому еще далеко до человека. Стиль робота очень примитивен и напоминает танцы подвыпившего посетителя танцпола, заключили они.
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