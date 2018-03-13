Японец фотографирует туалеты ради науки

Япония — страна контрастов со своей особой культурой. Тут тебе и цветущая сакура, и культ аниме, и известная во всем мире японская кухня. Мало кто думает об общественных туалетах, когда речь заходит об этой живописной стране.

Однако у Х. Накамуры свое мнение на этот счет. В своем инстаграме он публикует фотографии комнат для уединения, называя это настоящим исследованием.

С 2017 года фотограф сделал около двух сотен таких снимков, и встретить на них два похожих сооружения достаточно сложно.

В нашем представлении общественный туалет — это место, где не хочется терять ни минуты и думаешь ты лишь о том, как побыстрее оттуда выйти. В Японии же туалеты, кажется, являются отдельным видом искусства.

Разнообразие сооружений поражает. Это и дом, и ствол дерева, и буквы. В основном преобладает футуристический стиль.

Бывают даже лица — что, если честно, вызывает двоякие впечатления, учитывая главную функцию построек.

Отметим, что объект для исследования фотограф выбрал очень необычный. Но, как говорится, чего не сделаешь для науки?