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Японец фотографирует туалеты ради науки
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Японец фотографирует туалеты ради науки 

Bigpicture.ru 13 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Япония — страна контрастов со своей особой культурой. Тут тебе и цветущая сакура, и культ аниме, и известная во всем мире японская кухня. Мало кто думает об общественных туалетах, когда речь заходит об этой живописной стране.
Однако у Х. Накамуры свое мнение на этот счет. В своем инстаграме он публикует фотографии комнат для уединения, называя это настоящим исследованием.
С 2017 года фотограф сделал около двух сотен таких снимков, и встретить на них два похожих сооружения достаточно сложно.
В нашем представлении общественный туалет — это место, где не хочется терять ни минуты и думаешь ты лишь о том, как побыстрее оттуда выйти. В Японии же туалеты, кажется, являются отдельным видом искусства.
Разнообразие сооружений поражает. Это и дом, и ствол дерева, и буквы. В основном преобладает футуристический стиль.
Бывают даже лица — что, если честно, вызывает двоякие впечатления, учитывая главную функцию построек.
Отметим, что объект для исследования фотограф выбрал очень необычный. Но, как говорится, чего не сделаешь для науки?
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