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Демон атаковал машину и стал причиной ДТП
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Демон атаковал машину, став причиной ДТП 

Рамблер 13 марта 2018
На первый взгляд это кадры довольного неожиданного ДТП, снятые видеорегистратором. Однако многих пользователей сильно напугал белый сгусток "тумана", который врезался в машину за долю секунды до аварии.
Большинство посмотревших видео людей решили, что на видео запечатлен призрак. По мнению пользователей именно он по неизвестной причине столкнул машину с дороги, послужив причиной аварии. Однако часть зрителей считает, что призраку не под силу такое нападение, а на данном видео запечатлен как минимум демон.
К сожалению, о последствиях ДТП ничего неизвестно. Пользователи выразили надежду на то, что с водителем все в порядке.
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