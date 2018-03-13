Демон атаковал машину и стал причиной ДТП

Демон атаковал машину, став причиной ДТП

На первый взгляд это кадры довольного неожиданного ДТП, снятые видеорегистратором. Однако многих пользователей сильно напугал белый сгусток "тумана", который врезался в машину за долю секунды до аварии.

Большинство посмотревших видео людей решили, что на видео запечатлен призрак. По мнению пользователей именно он по неизвестной причине столкнул машину с дороги, послужив причиной аварии. Однако часть зрителей считает, что призраку не под силу такое нападение, а на данном видео запечатлен как минимум демон.

К сожалению, о последствиях ДТП ничего неизвестно. Пользователи выразили надежду на то, что с водителем все в порядке.