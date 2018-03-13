Мужчина носит каблуки, чтобы стать сильнее

Эшли Максвелл-Лам живет в Сиднее и, на первый взгляд, ничем не отличается от множества мужчин, работающих в офисе. За исключением одной детали: роскошная борода не мешает ему носить высокие каблуки.

Однажды коллега Эшли заявила, что каблуки помогают ей чувствовать себя увереннее. А когда мужчина выразил сомнение — предложила ему попробовать самому. Так финансовый эксперт обзавелся своей первой парой туфель. К своему огромному удивлению, встав на каблуки, Эшли действительно почувствовал себя выше и увереннее в себе.

Теперь у него есть несколько пар туфель и это, похоже, совершенно никого не смущает. По словам Эшли, он просто обожает звук каблуков, стучащих по мраморному полу.