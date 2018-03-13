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Мужчина носит каблуки, чтобы стать сильнее
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Мужчина носит каблуки, чтобы стать сильнее 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: кадр из видео
Эшли Максвелл-Лам живет в Сиднее и, на первый взгляд, ничем не отличается от множества мужчин, работающих в офисе. За исключением одной детали: роскошная борода не мешает ему носить высокие каблуки.
Однажды коллега Эшли заявила, что каблуки помогают ей чувствовать себя увереннее. А когда мужчина выразил сомнение — предложила ему попробовать самому. Так финансовый эксперт обзавелся своей первой парой туфель. К своему огромному удивлению, встав на каблуки, Эшли действительно почувствовал себя выше и увереннее в себе.
Теперь у него есть несколько пар туфель и это, похоже, совершенно никого не смущает. По словам Эшли, он просто обожает звук каблуков, стучащих по мраморному полу.
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