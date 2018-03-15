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Блогер посадила домашнюю лису на веганскую диету
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Блогер посадила домашнюю лису на веганскую диету 

Anews 15 марта 2018
Фото: Anews
Знаменитая вегетарианка из Испании, которая ведет блог, посвященный своему образу жизни, привлекла внимание зоозащитников из-за неправильного ухода за домашним фенеком по кличке Джуманджи. Животное страдает от неправильного питания, поскольку его хозяйка посадила его на вегетарианскую диету.
4 года назад блогер Соня Сае из Барселоны приобрела лису-фенека и за время жизни у своей хозяйки животное значительно пострадало от нехватки питания. В дикой природе фенеки ищут себе белковый источник пищи, едят червяков, мышей и насекомых, но Соня Сае решила посадить зверька на диету и даже приобрела ему специальный вегетарианский корм для котов.
Однако такая пища совершенно не подходит лисам-феникам, поскольку корм разработан специально для котов и содержит синтетический таурин. Последний должен заменять необходимые вещества животного происхождения, но он попросту не воспринимается организмом фенека.
На фотографиях блогерши четко видно, что Джуманджи страдает от нехватки питания, но Соня Сае не смогла принять этот факт и продолжила мучить животное. Девушка рассказала, что от загадочной аллергии у ее фенека сильно выпадает шерсть и он практически ослеп, а также у питомца периодически случаются конвульсии.
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Девушка также отмечает, что вскоре найдет причину этой непонятной болезни и продолжает лечить своего питомца ненужными ему лекарствами, вместо того, чтобы наконец дать ему еды.
Соня Сае отмечает, что питаться пищей животного происхождения — противоестественно и жестокого, поэтому даже хищники должны отказаться от этого. Кошки и собаки могут довольствоваться вегетарианским кормом, но организм лисы обязан получать белковую пищу, а проблемы Джуманджи связаны исключительно с неправильным питанием. Об этом блогеру писали эксперты по диким животным, ветеринары и зоозащитники, объясняя, что проблемы со здоровьем питомца появились только из-за диеты.
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Однако Соня Сае отказывается слушать кого-либо и четко уверена, что ее лиса нормально себя чувствует, питаясь кошачьим кормом. В итоге девушка закрыла свой аккаунт в сети Instagram, не справившись с давлением общества, а полиция ничем не может помочь зоозащитникам из-за наличия в Испании закона о защите прав животных.]]>
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