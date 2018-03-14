Банальные факты, которые могут спасти жизнь

Никто не может предсказать, как обернется его жизнь в следующий миг, и часто на судьбы людей выпадают сложные испытания. К некоторым из них можно подготовиться, просто прочитав несколько банальных, как может показаться, фактов, способных спасти жизнь в экстренной ситуации.

Сосновая смола

На отдыхе в лесу или на природе легко могут произойти неприятности, к которым отдыхающие зачастую не готовятся. Например, рану нужно вылечить благодаря обычной сосновой смоле, которая служит своего рода натуральным антисептиком. На небольшую рану нужно нанести смолу, дабы остановить кровь или удалить занозу, просто оставив это вещество на травмированном участке на несколько дней.

Уксус

Обычный уксус можно применять в процессе обработки ожогов, для чего его разбавляют в холодной воде и используют как компресс. Уксус быстро снизит боль, а также поможет коже стремительнее восстановиться и сможет противостоять болезнетворным организмам.

Глаза

Благодаря вспышке фотокамеры можно узнать, есть ли у человека проблема с глазами. Например, если на фото один глаз «красный», а второй нет, это может служить ярким признаком ретинобластомы, которая зачастую фиксируется у детей до трех лет. Также, если присмотреться внимательнее в глаза человеку, иногда можно обнаружить серое кольцо, охватывающее роговицу, что способно указывать на повышенный уровень холестерина в организме.

Утопление

Если человека удалось спасти от утопления и он ощущает себя хорошо, следует все равно отвезти его в медучреждение, чтобы предотвратить «сухое» или «вторичное» утопление. Оно в состоянии произойти даже спустя несколько дней после непосредственно происшествия.

Бутылка с водой

Оставленная под прямыми лучами солнца бутылка с водой может сыграть роль своего рода выпуклой линзы и привести к пожару. Поэтому стоит убирать такие предметы из автомобиля, чтобы избежать проблем в солнечные дни.

Жажда

Если в доступности нет источника воды, человеку нужно контролировать собственный голод, поскольку любая пища содержит соль. Именно она заставляет жажду усиливаться, и если не утолить ее, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В авто

Во время езды в автомобиле следует удержаться от желания поставить ноги на бардачок или, к примеру, приборную панель, поскольку в случае аварии это лишь усугубит проблему. Если машина оснащена подушками безопасности, они вырываются с огромной силой и могут нанести травмы.