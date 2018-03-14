Муж и жена 22 года живут в канализации и счастливы

Волею судею, примерно 22 года назад Мария Гарсия и Мигель Рестрепо встретились в ужасном притоне и с тех пор решили не расставаться.

Жизнь их напоминала страшный сон, но вдвоем они сумели преодолеть все неприятности — и даже построить один из самых необычных домов мира!

Собственно, домом это назвать можно с большой натяжкой. Пара переехала жить в сухой канализационный колодец.

Жизнь на игле, бандитизм и проблемы с деньгами остались за бортом. Сточный колодец превратился для них в оазис тепла и спокойствия.

Жизнь наладилась, но Мария и Мигель не спешили перебираться в другое место. Дело в том, что они оба боялись — на поверхности вновь нахлынут соблазны, избавиться от которых человеку очень сложно.

Электричество, свет, отопление, кухня — Мигель все сделал своими руками. Да, места тут маловато, зато хотя бы не стреляют. На прошлое Рождество Мигель принес домой телевизор. А Мария привела пса!

Блеки охраняет покой странной пары. Сами жители необычного дома сказали журналистам, что даже не думают о переезде. В самом деле, зачем?