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Муж и жена 22 года живут в канализации и счастливы
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Муж и жена 22 года живут в канализации и счастливы 

Don't Panic 14 марта 2018
Волею судею, примерно 22 года назад Мария Гарсия и Мигель Рестрепо встретились в ужасном притоне и с тех пор решили не расставаться.
Жизнь их напоминала страшный сон, но вдвоем они сумели преодолеть все неприятности — и даже построить один из самых необычных домов мира!
Собственно, домом это назвать можно с большой натяжкой. Пара переехала жить в сухой канализационный колодец.
Жизнь на игле, бандитизм и проблемы с деньгами остались за бортом. Сточный колодец превратился для них в оазис тепла и спокойствия.
Жизнь наладилась, но Мария и Мигель не спешили перебираться в другое место. Дело в том, что они оба боялись — на поверхности вновь нахлынут соблазны, избавиться от которых человеку очень сложно.
Электричество, свет, отопление, кухня — Мигель все сделал своими руками. Да, места тут маловато, зато хотя бы не стреляют. На прошлое Рождество Мигель принес домой телевизор. А Мария привела пса!
Блеки охраняет покой странной пары. Сами жители необычного дома сказали журналистам, что даже не думают о переезде. В самом деле, зачем?
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