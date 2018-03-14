Фантом попал в объектив камеры наблюдения

Пользователь известного ресурса Reddit под псевдонимом ATXdudebroman выложил странную видеозапись, которая была сделана камерой наблюдения возле его дома.

Устройство, которое реагирует на движение внезапно сработало около половины третьего ночи и начало съемку. Когда владелец камеры просмотрел запись, то с удивлением обнаружил, что мимо нее медленно пролетело странное белое облако.

Мужчину это весьма озадачило и он решил поделиться с пользователями Сети загадочным видеороликом.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что это всего лишь насекомое, которое ползет по объективу камеры, снятое в расфокусе. Но хозяин видео опроверг этот вариант, пояснив, что у его устройства есть функция инфракрасной термографии. И насекомое было бы сразу идентифицировано.

ATXdudebroman добавил к видео кадры с тепловым эффектом странного явления. На них видно, что загадочный фантом находится довольно далеко от камеры, да еще пролетает за деревом.

Объяснить это явление пользователи пока не смогли.