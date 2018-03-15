Модель прославилась благодаря большим ногам

Модель прославилась благодаря большим отечным ногам

30-летняя жительница США Кармен Смит с юных лет страдает от лимфостаза, из-за которого ее лодыжки и стопы сильно отекают. За всю свою жизнь женщина наслушалась негативных комментариев по поводу своей внешности, но именно ее недостаток помог ей стать популярной моделью, рекламирующей нижнее белье.

В течение всей своей жизни Кармен Смит страдала от унижения окружающих, которые считали ее фигуру некрасивой. Она пыталась скрывать свои ноги, но ее супруг, 43-летний Кахари Джумал, помог ей смириться со своими недостатками и даже превратил их в достоинство.

anews

Американка рассказывает, что унаследовала лимфостаз от родителей, и первые признаки заболевания проявились уже в возрасте 3 лет, когда она начала жаловаться на боли в ногах. С детства Кармен Смит стыдилась своих опухших ног и на фотографиях всегда старалась скрыть правую конечность, которая была заметно толще левой. С возрастом симптомы только ухудшались и до сих пор женщина стесняется, когда кто-то смотрит на ее ноги, но лишь поддержка любимого человека помогла ей изменить свое отношение к себе.

Кахари Джумал отмечает, что первое, что он заметил в Кармен, так это ее рост, и в первую их встречу она выглядела превосходно. Благодаря любви женщина смогла принять собственное тело и взглянула на себя с другой стороны, а теперь пытается помочь и другим девушкам с подобной проблемой. В США от лимфостаза страдают около 10 миллионов человек, а Кармен Смит надеется убедить общество, что именно особенности делают человека красивым и уникальным.

Для первой своей фотосессии Кармен Смит уделила особое внимание ногам и сразу рассказала в сети Instagram о своей проблеме со здоровьем. Благодаря этому ее стали находить другие девушки, страдающие от лимфостаза, которые отметили, что она заставляет их чувствовать себя комфортно в собственном теле. Звезда Instagram признается, что положительные комментарии помогают ей понять, что она все делает правильно.