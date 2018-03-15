Автоледи переехала сама себя на собственном авто

Автолюбительница собралась по делам и вознамерилась покинуть парковочное место. Стоящий поблизости автомобиль освободил пространство для манёвра, но женщина за рулём была, по всей видимости, не слишком опытным водителем. Она не смогла объехать парковочный замок, поэтому открыла водительскую дверь для большего обзора и начала движение назад. Каким-то образом дама выпала из авто и в полулежачем положении попыталась дотянуться до рычага переключения, однако не сумела переключить его в нужное положение. В итоге неуправляемая машина наехала женщина на ногу.