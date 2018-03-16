«Цыганская» квартира продается за 55 миллионов

На сайте Cian.ru появилось объявление о продаже четырехкомнатной квартиры в 40-этажном доме недалеко от метро «Полежаевская» (улица Саляма Адиля, 2к1). Все это звучит довольно обыденно, но жилье не самое стандартное: оно стоит 55 миллионов рублей, в описании сказано, что это «шикарная квартира с дизайнерским ремонтом», но выглядит она при этом жутковато. Смотрите сами.

Первым делом в глаза бросается количество текстиля в квартире. Скажем прямо, большинство этих штор не выполняют своих обычных функций, а служат в основном пылесборниками. Если к квартире прилагается отряд горничных, вооруженных пылесосами и средствами от клещей, — это еще можно пережить, но зачем создавать себе такие сложности?

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Первая ассоциация с этой квартирой — конечно, цыганы, шейхи и падишахи. А капризные арендаторы могли бы назвать это жилье «бабушкин вариант». Только бабушка тут жила знатная — такая, которая может себе позволить золотой унитаз и золотой батон, просто для души.

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Здесь дизайнер немного отошел от избранного стиля оформления, но переборщил с цветами. Получилось похоже на торт.

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У подобных квартир всегда находятся защитники, которые заявляют: здесь все нормально, это барокко (рококо, классический стиль). Но нет, не все, что пышно и чрезмерно, — это барокко. И не любой избыток золота означает Эрмитаж . И попытки изобразить дворец в квартире, даже большой, обычно выглядят неуместно.

«Почувствовал, как на голове появляется алонжевый парик, а на груди — накрахмаленное жабо. И тут же невыносимый хруст французских булок. Зачесалась нога пнуть нерадивого лакея, а с языка уже сорвался крик: «Гуляй, шальная императрица!». Но тут в кабинет зашел начальник, и меня попустило».

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Ладно, кухня выглядит более или менее нормально. Хотя некоторым комментаторам и вся квартира по нраву, интерьер даже назвали интересным, дизайнерским и «живабельным», а также заподозрили хейтеров в зависти.

«Ой, опять филиал эстетов. Я б пожил, если б деньги были».

«Не самая дорогая и не самая «бохатая» квартира — так, отрыжка 90-х. Завидуй молча».

«Половина москвичей живет в съемных бабушкохатах, пылесосят ковры и скрипят дверцами сервантов. Но ведь понятие о дизайне интерьеров каждый имеет!».

«Хожу по гостям, там такая же фигня понаделана, правда в 100 раз дешевле».

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Спальня получилась не самой плохой, но в глазах все равно слегка рябит. Как выразились в комментариях на сайте «ЯПлакал», «как будто кони в яблоках табуном скачут».

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В дизайне даже нашлось место современным тенденциям: в этой комнате словно видна кирпичная кладка. Авторам проекта не мешало бы определиться: так это лофт или дворец?

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Обиднее всего, что за всеми этими украшательствами не видно внушительного объема квадратных метров в квартире.

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Фото не режет глаз, но зачем вешать в ванной тканевые шторы? Это же негигиенично!

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Интересно, удобно ли спать на круглой кровати и нужно ли в таком случае укрываться круглым одеялом.

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Некоторые комментаторы выразили желание снять такую квартиру с зарплаты или с аванса. Самые хитрые собрались выбить скидку в несколько миллионов на «демонтаж колхоза» и удаленность от метро. Также несколько человек предположили, что это не реальная квартира, а рендеры комнат.