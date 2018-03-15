Безумные праздники, которые скрасят ожидание майских

Праздники закончились, а следующие не скоро. Или нет?

23-е февраля и восьмое марта остались позади. Теперь «экстра выходные» порадуют нас только через полтора месяца. Но это не повод погружаться в болото серых будней.

Нас, как и дядю Митю из советского фильма «Любовь и голуби», выручит календарь. День взятия Бастилии, увы, только в июле, однако есть немало достойных кандидатов на замену.

Убедись в этом сам!

19 марта — день святого Патрика

То, что национальный праздник в честь святого стал во всем мире поводом сходить в бар, может кого-то удивить. Но не нас!

Если ты в восторге от Ирландии или эля — тот факт, что праздник выпадает на понедельник, не должен тебя останавливать. Главное не увлекайся, или прими меры борьбы с похмельем, потому что следом неизбежно наступит вторник.

20 марта — день счастья

После того как отдохнешь от дня святого Патрика, приступай к празднованию дня счастья.

Его рецепт, к сожалению, никому не известен, поэтому либо отправляйся на поиски, либо попробуй обрести его на месте, радуя себя тем, что приносит удовольствие (используй максимально индивидуальный подход).

29 марта — Саввин, тележный день

Этот день наши предки посвящали телегам — осматривали их, укрепляли колеса и т.д. Поэтому и ты удели внимание своей «малышке» — вымой, загляни под капот (вдруг там что-то новое).

Если у тебя нет ни телеги ни машины, не грусти — отличный повод присмотреть подходящий вариант или хотя бы помечтать, например о красотках с Женевского автосалона.

3 апреля — день вечеринки

Среда пришла — неделя прошла. А учитывая то, что на среду третьего апреля выпадает еще и всемирный (!) день вечеринки, вариант всего один — отмечать.

И как говорил Барни из сериала «Как я встретил вашу маму» — приоденься! Позови гостей, или сам напросись к кому-нибудь. Для создания настроения, соответствующего такому важному поводу, примени все подручные средства. И снова — не забывай о грядущем четверге.

7 апреля — день рунета

Напомни ему о своей любви. Полистай подборочки на любимых ресурсах с чувством, что сегодня ты делаешь это в честь праздника.

Можешь еще и внести свою лепту в наполнение российского сегмента интернета — опубликуй пост/фото/видео, или все и сразу. Кроме этого включи в программу поздравления с праздником в социалках всех, или тех, кого хочешь.

13 апреля — Сонгкран (тайский Новый год)

Признайся — соскучился по Новому году? Так отметь! Тем более что он совсем скоро. Для максимального погружения — бери отпуск и путевку в Тай. Программа минимум — скажи Sawasdee pi mai! (с Новым годом по-тайски) хоть кому-нибудь.

Кстати, тайцы в этот день еще и обливаются, но учитывая разницу в климате, следовать их примеру не советуем.

21 апреля — день рождения Елизаветы Второй и юбилей Арины Родионовны (той самой)

Ты не поверишь, но королеве Вся Англии уже 92 года. Как быстро летит время… Она, кстати, похоже очень любит отмечать свой день рождения, потому что делает это вместе со всей страной два раза — 21 апреля и в одну из суббот июня (наверное в ту, в которую не идет дождь).

В этот же день, правда раньше, родилась и няня Пушкина. И в этом году ей исполнилось бы 260 лет. Так что если твое приглашение на празднование в Виндзорский замок где-то затерялось, то подними кружку за этих замечательных дам в своей квартире.

30 апреля — столетие Ленфильма

Такую красивую дату обязательно нужно отметить фильмом этой студии. Только не горячись, и не планируй посмотреть все за один раз — их больше тысячи.

Можешь начать с «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», "Полосатого рейса", "Собачьего сердца«, «Волшебной силы искусства» или подобрать что-то на свой вкус.