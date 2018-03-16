Хозяйка отдала миллион за почку для старого кота

Жительница Балтимора отдала 19 000 долларов, что в переводе на рубли составляет более миллиона, за новую почку для своего 17-летнего кота Стенли. 44-летняя Бети Бойд, которая решилась на столь необычный шаг, уверяет, что она ни о чем не жалеет, так как считает, что самая большая цена на свете — это эмоции. А Стенли ей их дарит с лихвой.

Операция стоила Бети более половины ее ежегодного дохода. Это при том, что ее муж — журналист на фрилансе с нестабильным заработком: он работает на дому, чтобы присматривать за их совместными трехлетними сыновьями. Но Бойд это не смущает: она очень экономная и считает, что если весь мир сумеет быть экономным, то сможет тратить деньги на что-то действительно важное.

К слову, помимо Стенли в доме женщины проживают еще пять котов. Но Стенли имеет для семьи особое значение: Бети уверена, что он человек, запертый в кошачьем теле.

Почку Стенли пересадили в ноябре. В конце мая будет понятно, прижился ли орган. Донором для Стенди стал двухлетний кот по кличке Джей.