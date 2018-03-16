Как устроена самая жестокая тренировка в мире

Это настоящий вызов даже не для слабаков. Испытать тело и дух на прочность, не сломаться под натиском непредсказуемых обстоятельств, остаться стоять на земле твердо, несмотря ни на что. Бросить вызов природе, даже своей собственной. И победить. Как добиться такой победы? Чего она будет стоить? И что она значит в практическом смысле? Возможно, поиск ответов именно на эти вопросы вдохновил бывшего морского котика Марка Дивайна создать лагерь с самой интенсивной фитнес-программой из существующих сегодня в мире. Хотите проверить на что способны? Добро пожаловать в «Кокоро».

Ты должен иметь глубокую и твердую причину посещения этого лагеря и быть готов заплатить цену за окончательную свободу, которую ты получишь в конце — Марк Дивайн Кокоро — японское слово, обозначающее слияние сердца и разума в дух. И именно такова основная цель лагеря: создать условия, внутри которых и произойдет «кокоро». Основатель лагеря, бывший морской котик, Марк Дивайн, уверен, что через боль и лишения можно преобразовать свой дух. Задумывая проект лагеря, он вдохновлялся «Адской Неделей», — традицией военно-морского флота США, проверкой на мужественность и готовность стать морским котиком. В элитном подразделении ВМФ США Дивайн провел шесть лет.

Лагерь Кокоро разработан, чтобы помочь тебе осознать истинную власть своего духа над умом и ощутить контроль ума над телом. Название лагеря пришло из более давнего увлечения Дивайна, Сейдо карате. В 80-х годах Дивайн заработал черный пояс в этой дисциплине. В 1989 году он бросил свою работу бухгалтера, избрав службу морским котиком. Так для Дивайна начался путь развития и подчинения духа. В 2006 году Дивайн организовал компанию «Sealfit» и открыл свой первый лагерь, однако по уровню нагрузки он не был даже рядом с Кокоро. По словам самого Дивайна, Кокоро — самое жесткое, что он когда-либо сделал.

Так как интенсивность тренировок в лагере невероятно велика, любой потенциальный гость лагеря должен соответствовать жестким стандартам — например, быть способным пробежать 20 миль с нагруженным мешком, менее, чем за 6 часов. Но даже если вы превышаете любые нормативы, уже первый день в лагере Дивайна, заставит вас усомниться в собственных силах. Тренеры Кокоро создадут вокруг вас панику и хаос, имитируя поле боя. Будь ты хоть человеком из стали, к вам найдут подход, обнаружат вашу слабую точку, и будут давить туда до тех, пока вы не переступите этот барьер.

Интенсивность тренировок тем временем будет только нарастать. Даже первые 30 часов в Кокоро оказываются не всем под силу. Кроме жесткого кросс-фита, бега с нагрузками, катания шин и других стандартных упражнений, представленных тут в катастрофических объемах, вас будут путать, на вас будут кричать, ругать даже за то, что ты сделал правильно, дезориентировать. Представьте, что после суток всего этого, вместо того, что бы выспаться, вы много километров тащите на себе друга, весом под сто килограммов, в гору.

Никто не проходит через Кокоро в одиночку — Марк Дивайн Девайн создавал лагерь, напирая именно на общность и командную работу. Стиль волка-одиночки слишком прост, Дивайн считает, что проходя через подобное с кем-либо, учишься быть ответственным за тех, кто рядом. Ты не уходишь в себя, а сосредотачиваешься на помощи другу. За провинность одного, ответственность несет весь коллектив, в итоге это ведет к более слаженной совместной работе, заставляя гостей лагеря подниматься, даже если они чувствуют, что вот-вот потеряют сознание.

Несмотря на схожий подход, Адская неделя в ВМФ США и Кокоро имеют совершенно цели. Адская неделя — последний тест, выявляющий тех немногих, кто действительно готов стать морским котиком. Кокоро же, существует, чтобы показать: что находится за гранью твоего личного понимания возможного? Немногие проходят Кокоро до конца, но те, у кого, получается, выходят на новый психологический и физический уровень развития. Или как говорит сам Дивайн: «Жизнь после Кокоро просто становится легче».