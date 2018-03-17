Видео: бостонцы в шоке от гигантского НЛО

В сети появился видеоролик с огромным НЛО, парящим над Бостоном. Видео снял водитель, ехавший по трассе.

Видео демонстрирует гигантский летающий аппарат, который медленно, иногда зависая на несколько минут, двигался над городом. Складывалось впечатление, что аппарат как изучает окружающую местность. У корабля также обнаружились иллюминаторы — они отчетливо видны на крупных кадрах.

Надо отметить, что погода для наблюдений за НЛО выдалась непростая — снегопады существенно испортили видимость. Но возможно, таков и был план неизвестных наблюдателей? Именно это и предположили комментаторы. Некоторые, впрочем, поделились своими воспоминаниями о встречах с НЛО. Профессиональные уфологи пока не комментируют видео, а скептики утверждают, что это ловкий видеообман и ничего более.